El video de una supuesta aeronave que EE.UU. enviará a Venezuela está creado con IA

Usuarios en redes sociales comop Facebook, X e Instagram comparten una grabación en la que se puede ver una aeronave de apariencia futurista despegando de una pista.

Algunos mensajes que acompañan la secuencia aseguran que se trata de un helicóptero Marine One, como se le conoce a cualquier aeronave del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que transporta al presidente, mientras que otros le atribuyen el nombre de 'D77 Pelican'.

"EL NUEVO JUGUETE DE DONALD TRUMP que se va a estrenar en Venezuela, los primeros pasajeros serán Maduro, Diosdado, Delsy, Cilia, Padrino y otros menos importantes. Hay campo para 30 pasajeros que ya compraron tiquete para Estados Unidos. Falta poco Maduro, falta poco...!!! (sic)", comenta un usuario que comparte el material.

La pieza audiovisual comenzó a circular tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, como una estrategia para combatir el narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

HECHOS: El video que muestra la supuesta nueva aeronave que el Gobierno estadounidense planea enviar a Venezuela fue generado con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa y el análisis con herramientas especializadas que señalan la alta probabilidad del origen sintético del material. Además, no hay evidencia en medios de comunicación que confirme la existencia de dicha aeronave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google de un fotograma de la grabación viral condujo hasta la cuenta en YouTube del usuario "Iceman_fox1", dedicada, como se señala en su perfil, a la difusión de videos de aviación digital de realidad mixta.

En la mencionada cuenta aparece el mismo video que circula en redes sociales, acompañado de una descripción en la que se aclara que la secuencia fue creada digitalmente.

Una búsqueda en línea del término 'D77 Pelican', que algunos usuarios mencionan en los mensajes virales, encuentra que dicho nombre pertenece a una aeronave ficticia propia de una serie de videojuegos llamada Halo.

Además, el diseño de la aeronave que aparece en el video viral difiere del de los helicópteros Marine One de Estados Unidos, como lo demuestra una comparación con fotografías publicadas por la Agencia EFE.

Por otro lado, la herramienta 'Sightengine' arroja un 99 % de probabilidades de que el fotograma de la secuencia en el minuto 1.04 se creó artificialmente y especifica que el origen podría ser Stable Diffusion, una IA generativa de código abierto, con un riesgo del 98 %.

Otro recurso para la detección de contenidos con IA, 'Fake Image Detector', indica que la captura del segundo 0.02 del video probablemente se generó digitalmente o fue manipulada con ayuda de una computadora.

Ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha informado sobre el despegue desde el país norteamericano de una aeronave similar a la que aparece en el video difundido en línea.

Lo que sí se ha confirmado hasta el momento es que Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe, cercanas a las costas de Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes un "ataque cinético" contra una embarcación que dejó once muertos, a quienes calificó de "narcoterroristas" y vinculó con la banda trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista por su Administración, como informó EFE.

Trump compartió en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa la embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

Tras lo sucedido, el Gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de crear con IA el video publicado por el presidente norteamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que su país enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

EFE Verifica ha desmentido recientemente desinformaciones relacionadas con los recientes movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe, como un video que supuestamente mostraba el despliegue de un sistema de misiles antiaéreos en Venezuela.

En definitiva, es falso que un video muestre una nueva aeronave que el Gobierno estadounidense pretende enviar a Venezuela en el marco de su estrategia para luchar contra el narcotráfico. La secuencia es una creación digital, como lo confirmó su creador y lo comprueba un análisis con herramientas especializadas.