FundéuRAE: “tableta” o “táblet”

Sin embargo, en los medios de comunicación aparece con mucha frecuencia el anglicismo, como puede verse en los siguientes ejemplos: “Tablets en las aulas: ¿revolución educativa o distracción costosa?”, “Es una compañía que siempre les da bastante importancia a las pantallas de sus tablets” o “La tablet perfecta para la vuelta al cole”.

El “Diccionario de la lengua española” incluye entre las acepciones de “tableta” la de ‘dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y con múltiples prestaciones’, y la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda el uso de esta voz española. No obstante, dado que el empleo de la palabra inglesa es frecuente y está asentado, esta misma obra señala que es conveniente su adaptación en la forma “táblet”, con tilde. Su plural es “táblets”, que también la lleva por ser una palabra llana acabada en grupo consonántico.

Por lo tanto, en las frases del principio, lo aconsejable habría sido escribir “Tabletas en las aulas: ¿revolución educativa o distracción costosa?”, “Es una compañía que siempre les da bastante importancia a las pantallas de sus tabletas” y “La tableta perfecta para la vuelta al cole”, aunque podría asimismo haberse utilizado en ellos “táblet” o “táblets”.

Para finalizar, cabe señalar que la adaptación “táblet” se usa en masculino y en femenino, aunque este último caso es más habitual (“la táblet”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.