Rusia anuncia la toma de una localidad en la región ucraniana de Sumi

Moscú, 22 sep (EFE).- El Ejército ruso tomó una nueva localidad en la región ucraniana de Sumi, colindante con la región rusa de Kursk, en el marco de una operación para crear una "zona de seguridad" en la frontera, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.