Rusia anuncia la toma de una localidad en la región ucraniana de Sumi

"Durante esta semana las unidades de la agrupación Norte avanzaron entre las defensas enemigas en la región de Sumi y liberaron el pueblo de Yunakivka", señala el parte castrense publicado en Telegram.
Según blogueros militares rusos, Yunakivka, a 6 kilómetros de la frontera rusa y a 25 kilómetros de la capital regional de Sumi, fue el centro logístico de las fuerzas ucranianas durante su incursión en Kursk en agosto de 2024, que se prolongó por ocho meses.
La conquista de esa localidad, según expertos rusos, "es un paso importante en la creación de una zona de seguridad a lo largo de la frontera", objetivo que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en mayo pasado.
Inicialmente, la toma de Yunakivka, que antes de la guerra tenía unos 1.700 habitantes, fue proclamada por analistas militares y confirmada horas más tarde por Defensa.
