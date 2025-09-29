FundéuRAE: “late night”, alternativas en español

En los medios de comunicación es muy habitual encontrar frases como “La cadena estrena este jueves un late night de humor”, “El programa perderá tanto su presencia en el late night como a su estrella más emblemática” o “Vuelve el late night más comentado”.

La construcción inglesa “late night”, que se emplea, a menudo de forma aislada, para aludir tanto a un formato determinado de programas nocturnos con entrevistas como a la banda horaria en la que se emiten, puede sustituirse en español, según el contexto, por “programa de medianoche” (o “nocturno”) o “franja de medianoche”.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “La cadena estrena este jueves un programa de medianoche de humor”, “El programa perderá tanto su presencia en la franja de medianoche como a su estrella más emblemática” y “Vuelve el programa de medianoche más comentado”.

En referencia al programa, a veces también se emplea innecesariamente “late show”.

Si se decide optar por el extranjerismo, se recuerda que lo apropiado es escribirlo en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

