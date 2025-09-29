La inflación española sube 2 décimas en septiembre, a 2,9%, por carburantes y electricidad

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este lunes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, que, de confirmarse, encadenaría cuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %).

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,3 %.

La inflación subyacente lleva seis meses en el entorno del 2,3 %: abril (2,4 %), mayo (2,2 %), junio (2,2 %), julio (2,3 %), agosto (2,4 %) y, ahora, septiembre (2,3 %), tras marcar un mínimo de 2 % en el mes de marzo.

En tasa mensual, los precios de consumo descendieron un 0,4 % respecto a agosto, la mayor bajada desde septiembre del año pasado, cuando cayeron un 0,6 %, según detalla el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3 %, tres décimas por encima de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,4 %, mientras que la variación mensual fue del 0,1 %.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de septiembre se publicarán el próximo 15 de octubre.