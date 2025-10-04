Rusia ataca una estación de tren en la región de Sumi y causa decenas de heridos

Berlín, 4 oct (EFE).- Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, y causó decenas de heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.