Países Bajos creará un área permanente de pruebas para drones sobre el mar del Norte

El secretario de Estado en funciones de Defensa, Gijs Tuinman, presentó este miércoles la iniciativa en el centro de ensayos Unmanned Valley, un antiguo aeródromo naval en Holanda del Sur, y explicó que la zona, ubicada frente a la costa, permitirá que los drones operen fuera del campo visual de los pilotos.

Los aparatos despegarán y aterrizarán desde Unmanned Valley y podrán recorrer distancias más largas y realizar tareas que hoy siguen siendo “demasiado peligrosas, lentas o costosas”, según el comunicado del Ministerio de Defensa, que invertirá 100.000 euros en el desarrollo de este espacio.

Tras la presentación, Tuinman explicó a la radio pública neerlandesa que resulta “muy necesario” realizar pruebas con drones que operen fuera del campo visual de los pilotos, ya que Países Bajos debe “anticiparse a nuevas formas de amenaza aérea”.

Citó como ejemplo a Ucrania, “donde se libra una guerra de drones”, así como varios aeropuertos europeos que han quedado “totalmente paralizados” en los últimos años a causa de incidentes o amenazas con estos dispositivos.

Además de los ensayos militares, el plan contempla usos civiles como el transporte autónomo de materiales médicos entre hospitales, un sector en el que las autoridades consideran que Países Bajos puede desempeñar un papel pionero si se establecen corredores seguros y regulados para vuelos no tripulados.

La iniciativa prevé crear un “túnel aéreo” que conectará el antiguo aeródromo con la futura zona de pruebas sobre el mar, y los vuelos pasarán por encima de las playas, aunque la verdadera zona de pruebas comenzará mar adentro.

Según Tuinman, los visitantes y bañistas “no tienen de qué preocuparse”, ya que el espacio estará delimitado para minimizar riesgos, y la franja aérea quedará reservada exclusivamente para las pruebas con drones, sin permitir otro tipo de tráfico.

Antes de su apertura, prevista para “después del verano de 2026”, será necesario definir la normativa nacional sobre este tipo de vuelos y adaptar la actual división del espacio aéreo neerlandés para integrar la nueva zona de ensayos de forma permanente.