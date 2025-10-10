Ucrania acuerda cooperar con Países Bajos para producir drones

“Ésta es uno de los campos prometedores en nuestra cooperación bilateral”, escribió Zelenski en redes sociales tras recibir en Kiev al ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans.

El presidente ucraniano agradeció a Países Bajos todo el apoyo prestado a Ucrania desde el comienzo de la guerra, que, según datos ofrecidos por Zelenski, se acerca a los 9.000 millones de dólares.

Zelenski destacó asimismo que La Haya haya aportado 600 millones de dólares a la iniciativa que permite a Ucrania comprar armamento a EE.UU. con dinero de algunos de sus socios europeos.