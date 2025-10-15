Colombia será sede del Consejo Internacional del Café en 2027

"En nombre de los cafeteros de Colombia, agradecemos la confianza depositada en nuestro país para ser sede de esta importante cita internacional", dijo el gerente de la FNC, Germán Bahamón, en redes sociales.

El Consejo Internacional del Café es la máxima autoridad de la OIC y está integrado por representantes de cada Gobierno miembro. Se reúne para tratar asuntos cafetaleros, aprobar documentos estratégicos y considerar las recomendaciones de órganos consultivos y comités.

Bahamón, que desde el lunes participa en la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café de la OIC que se celebra en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, dijo que la cita de 2027 será la ocasión para mostrar al mundo la "fortaleza, la sostenibilidad y la calidad" del café colombiano.

Asimismo, el gerente de la FNC anunció que, tras 30 años de investigación científica, el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) lanzará en 2027 una nueva variedad de café arábica apta para altitudes inferiores a los 1.200 metros sobre el nivel del mar, ampliando las zonas productivas del país.

Colombia es el tercer país del mundo con mayor producción de café, solo por detrás de Brasil y Vietnam, y es el mayor productor mundial de café arábigo suave.

El grano es, desde hace un siglo, un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país.

Del café viven 560.000 familias y en el país hay 842.000 hectáreas cultivadas, según cifras de la FNC.