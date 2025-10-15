Italia investiga a Philip Morris por deslealtad comercial en productos "libre de humo"

Competencia italiana considera que las expresiones como "un futuro libre de humo" o " productos libres de humo" en la publicidad de sus artículos "pueden resultar poco claras y omisivas para los consumidores", explicó en un comunicado.

Explican que "se refieren a productos que, incluso en ausencia de combustión, no están exentos de posibles efectos nocivos para la salud, ni son menos nocivos que otros y pueden crear adicciones".

Ayer, funcionarios de Antritust, con la asistencia de la Unidad Especial Antimonopolio de la Guardia de Finanza, realizaron inspecciones en las sedes de Philip Morris Italia y Philip Morris Manufacturing & Technology en Bolonia.