La inflación interanual en Francia subió tres décimas en septiembre al 1,2 %

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publicó este miércoles los datos mensuales definitivos, precisó que el incremento de los servicios entre septiembre de 2024 y el mismo mes de este año fue del 2,4 %, un incremento de tres décimas.

En el caso de la energía, el descenso interanual fue del 4,4 % en septiembre, cuando en agosto había sido del 6,2 %.

Los precios de los alimentos subieron un poco más, en concreto un 1,7 % (una décima más), mientras los de los productos manufacturados disminuyeron y a un ritmo superior, un 0,4 % frente al 0,3 % entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

El índice de inflación armonizada de Francia, que sirve para establecer comparaciones a nivel europeo, se situó en el 1,1 % en septiembre, tres décimas más que en agosto.

