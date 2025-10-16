Uber pagará a sus conductores en EEUU para entrenar modelos de inteligencia artificial

El programa fue anunciado por el consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, en la conferencia Only on Uber que se celebra en Washington.

Posteriormente, en un comunicado, Khosrowshahi explicó que el programa piloto, que ya está en marcha en la India, es fruto del interés de los conductores por tener fuentes adicionales de ingresos mientras no transportan pasajeros.

El consejero delegado de Uber dijo que las tareas, realizadas a través de la aplicación de la compañía, son "simples" y puso como ejemplo "subir fotos para ayudar a entrenar modelos de inteligencia artificial".

Khosrowshahi anunció otras novedades con el objetivo de hacer Uber "la mejor plataforma para el trabajo flexible" con los comentarios de los conductores y repartidores de la compañía.

Entre esas novedades destacan la incorporación a partir del viernes de una nueva versión "más inteligente" de Rides Heatmap, un mapa que muestra las zonas de mayor demanda y tiempos de espera promedio, y un nuevo programa Uber Pro que en marzo de 2026 unificará Uber Pro y Advantage Mode con cuatro niveles que ofrecerá más recompensas y mejores ingresos según el rendimiento.

Otra novedad es una garantía de retraso en viajes por la que los conductores recibirán compensación adicional si el trayecto supera en más de cinco minutos la duración estimada.

En cuanto a seguridad, Uber ampliará a Baltimore, Minneapolis, Filadelfia, Seattle, Portland y Washington DC la opción de que las conductoras de Uber acepten solo solicitudes de pasajeras.