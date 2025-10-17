Gobierno alemán insta a las partes en Perú a evitar la escalada

"A través de la Embajada estamos en contacto eminentemente con las personas alemanas afectadas o que se encuentran ahora mismo en Perú", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Josef Hinterseher, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, al ser preguntado por la situación en el país andino.

"Observamos la situación por supuesto con preocupación e instamos a todas las partes a no dar pasos que puedan contribuir a la escalada y a regresar al orden constitucional", enfatizó.

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, anunció este jueves que el Gobierno prepara por encargo del presidente interino, José Jerí, una declaración de estado de emergencia en Lima en las próximas horas para enfrentar la criminalidad, que ha generado paros y movilizaciones de protesta por los casos de extorsión y sicariato que han afectado a distintos sectores económicos en el país.

También el jueves, el Gobierno de Perú prometió investigar hasta las últimas consecuencias la muerte de un manifestante durante la marcha de protesta del miércoles, en el centro de Lima, al que un suboficial de la Policía mató de un disparo, motivo por el que el agente se encuentra detenido.

Se registraron además 34 civiles atendidos en hospitales del centro histórico de Lima, de los que dos tuvieron que ser operados de lesiones en la cabeza y el abdomen, así como 80 policías heridos que han ingresado en hospitales de la Policía.

Perú vivió en la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades, en el marco de las protestas a iniciativa de la llamada 'Generación Z', que se manifiesta en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana.