Canadá creará una agencia nacional para combatir los fraudes financieros en línea

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, declaró en una rueda de prensa que "a medida que el fraude es cada vez más sofisticado, más canadienses son afectados".

Se estima que en 2024, a consecuencia de fraudes por internet, los canadienses perdieron 643 millones de dólares canadienses (460 millones de dólares estadounidenses o 393 millones de euros), lo que supone un incremento del 300 % con respecto a 2020.

Champagne enmarcó la creación de la Agencia de Delitos Financieros (ADF) en el contexto de la primera Estrategia Nacional Antifraude que el Gobierno incluirá en sus próximos Presupuestos Generales del Estado, que serán presentados en las próximas semanas.

La ADF investigará desde complejos casos de blanqueo de dinero hasta actividad delictiva organizada y fraudes financieros en línea. La agencia también tendrá como misión la recuperación de fondos obtenidos de forma ilícita.

El Gobierno canadiense también quiere que las instituciones financieras del país desarrollen de forma voluntaria un código de conducta para la prevención del abuso económico.

"El abuso económico, como las restricciones al acceso de dinero, sabotaje laboral o deudas forzadas, es una forma común pero todavía no lo suficientemente reconocida de violencia de género y daño financiero", explicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas de Canadá.

El Gobierno canadiense añadió que las personas de avanzada edad "son particularmente vulnerables" a este tipo de abuso, a menudo realizado por familiares o cuidadores.