Mueren dos ocupantes de una avioneta en un fallido despegue en el oeste de Venezuela

Caracas, 22 oct (EFE).- Dos personas perdieron la vida este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).