Brasil dice que una mayoría de países ya tiene alojamiento para la COP30 tras las quejas

São Paulo, 24 oct (EFE).- La CEO de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), la funcionaria brasileña Ana Toni, afirmó que 132 países ya tienen acomodación en la ciudad de Belém y dio por superados los problemas en torno a la falta de alojamiento y a los altos precios.