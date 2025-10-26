Gobierno de EE.UU. dice que dejará de pagar ayuda alimentaria en noviembre por el cierre

"En resumen, el pozo se ha secado", dice el departamento en el mensaje en el que critica a los demócratas a los que culpa del cierre y no querer aprobar la ley de financiamiento propuesta por los republicanos.

Los demócratas habían pedido a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, utilizar fondos de emergencia para cubrir el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que otorga alimentos a cerca de uno de cada ocho estadounidenses en el país.

Sin embargo, USDA respondió que no utilizará esos fondos para cubrir los beneficios del SNAP si el cierre del Gobierno se extiende más allá del 31 de octubre, argumentando que los necesita para enfrentar posibles emergencias.

Los problemas en las ayudas de alimentos ya se veían venir desde el pasado 10 de octubre, cuando las agencias estatales recibieron una carta del USDA indicando que no habría fondos suficientes para pagar la totalidad de los beneficios del SNAP de noviembre si el cierre continuaba.

“Los beneficios del SNAP nunca deben ser una cuestión de último momento; proteger a las familias que dependen de estos beneficios para llevar comida a la mesa debe ser una prioridad”, dijo en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, que dirige una coalición de 23 fiscales que pidieron a la Casa Blanca priorizar estos recursos.

De los 42 millones de personas en Estados Unidos que reciben ayuda para comprar alimentos, 5,5 millones viven en California, lo que convierte al estado en el más afectado por la falta de fondos.

El 63,2% de los participantes del SNAP en California son niños o adultos mayores.

La suspensión de las ayudas alimentarias ha salpicado incluso a los republicanos en el Senado, que esta semana podrían debatir un proyecto de ley para financiar el programa SNAP.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, dijo la semana pasada que estaban discutiendo "algunas opciones".

El cierre del Gobierno estadounidense cumplió este domingo 26 días, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia.

Ambas bancadas se culpan de la paralización. Los demócratas presionan por aprobar más financiación para la atención sanitaria del Obamacare, a lo que se oponen los republicanos.