La inflación interanual en Francia baja dos décimas en octubre y se queda en el 1 %

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que publica este viernes las cifras provisionales de octubre, precisa en un comunicado que la inflación armonizada, la que sirve para establecer comparaciones con el resto de los países europeos, se ha establecido en el 0,9 %, dos décimas menos que en octubre.

En la inflación general, la evolución más notable en octubre es la de los precios de la energía, que han caído un 5,6 % en doce meses. En septiembre, la caída interanual había sido del 4,4 %.

Igualmente han contribuido al descenso de la inflación los alimentos, cuyos precios en doce meses hasta octubre han aumentado un 1 %, frente al 1,2 % en septiembre. Eso se debe a los alimentos frescos, que han registrado una caída del 2,2 % en términos interanuales, frente a un incremento del 1,6 % en septiembre.

Los productos manufacturados se han abaratado un 0,5 % en doce meses hasta octubre, una décima más que en septiembre.

El encarecimiento de los servicios, del 2,4 %, se ha mantenido este mes al mismo nivel que el anterior.

La inflación en Francia había estado a un nivel inferior en la primera mitad del año.