FundéuRAE: “Triceratops”, en cursiva, o “tricerátops”, en redonda

Sin embargo, en los medios se pueden ver ejemplos como los siguientes: “El esqueleto más completo de un dinosaurio triceratops joven se subasta en Nueva York”, “El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio triceratop de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario” o “Los Tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes”.

Los nombres latinos que en la nomenclatura científica designan el género de las especies animales se escriben, de acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, en cursiva y con mayúscula: “Triceratops”. No obstante, también puede usarse la adaptación “tricerátops”, escrita en minúscula, por ser un sustantivo común, y con tilde en la penúltima sílaba, pues la pronunciación asentada es como palabra grave o llana y acaba en grupo consonántico.

En ambos casos se mantiene la ese final tanto para el singular (“el ‘Triceratops’” o “el tricerátops”) como para el plural (“los ‘Triceratops’” o “los tricerátops”).

Por todo lo explicado, en las frases anteriores habría sido preferible escribir “El esqueleto más completo de un dinosaurio tricerátops joven se subasta en Nueva York”, “El esqueleto reconstruido de un descomunal dinosaurio ‘Triceratops’ de 8 metros de largo quedó en manos de un multimillonario” y “Los tricerátops fueron unos de los dinosaurios con cuernos de cuatro patas más grandes”.

