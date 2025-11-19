Absuelven a exconcursante de 'reality' español que fue juzgado por violación a una menor

La justicia decidió absolver a Olivares, quien participó en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', y a otro hombre, Miguel Ángel L.A., que se exponían a una solicitud de condena de once años de prisión, señalados por el testimonio de la joven neerlandesa (menor al ocurrir los hechos) que les acusaba a ambos de haberla violado, de madrugada, en los baños de un centro comercial de esta turística localidad canaria.

La sentencia, hecha pública este miércoles, reconoce que el testimonio de la denunciante ha sido "firme y persistente en su imputación a ambos procesados", dos de los requisitos que la jurisprudencia exige para considerar un testimonio prueba de cargo.

Sin embargo, los magistrados sostienen que faltan "elementos corroboradores" de su verosimilitud, por lo que se decantan por atender la versión de los procesados, que siempre alegaron que habían mantenido sexo con la joven de forma consentida.

"No ha quedado suficientemente acreditado que las relaciones sexuales referidas no fuesen consentidas, ni que las mismas fuesen consecuencia del uso de la fuerza y/o intimidación", razona el fallo.

La denunciante y los dos procesados no hablaban el mismo idioma, así que la noche en la que sucedieron los hechos se comunicaron, tras conocerse, a través del sistema de traducción del teléfono móvil.

La sentencia reseña que, cuando uno de los hombres propuso a la chica irse al baño juntos tras haberse besado, ella escribió en el traductor: "No, I can't" ('No, no puedo", en inglés).

Para el tribunal, esa expresión no es una negativa rotunda: "Se corresponde con una respuesta no concluyente, es decir, se trata de un mensaje que no cabe tildarlo de especialmente indicativo", escribe el magistrado ponente, Pedro Herrera.

"Los dos encuentros sexuales se producen en espacios temporales muy cercanos y de manera separada el uno del otro", continúa al tribunal, "sin que quede constancia de que ambos procesados preparasen los mismos con la idea de atentar, de manera sucesiva y orquestada, contra la libertad sexual de (la denunciante), ni que la forzasen ni intimidasen por separado a tal fin".

La Audiencia estima además que las laceraciones en la vulva que presentaba la joven pudieron haberse originado de diferentes formas en la penetración, "pero en modo alguno son concluyentes para justificar un uso de la fuerza".

Finalmente, constata que, tras el segundo encuentro sexual, su amiga la oyó gritar, pero al tribunal le surge la duda de si fue por haber sido forzada o porque se acababa de percatar de que uno de los hombres había grabado la escena en su teléfono móvil, sin su permiso.