La erupción del volcán Hayli Gubbi en Etiopía genera columna de ceniza de 14 km de altura

El fenómeno, detectado a las 8.30 GMT mediante imágenes satelitales ante la falta de observación directa por la escasa presencia humana en la zona, generó una columna que superó las altitudes habituales de crucero de la aviación civil.

Para las 20:00 GMT del domingo, el VAAC Toulouse confirmó que la erupción se había detenido, aunque las cenizas residuales llegaron hasta unos 5,2 a 6,1 kilómetros sobre el nivel del mar y seguían flotando sobre Etiopía.

Las nubes de ceniza y dióxido de azufre del volcán se desplazan hacia el este, situándose actualmente sobre Yemen y Omán, mientras que la columna de ceniza más alta se proyecta hacia Pakistán y el norte de la India, según los avisos del VAAC.

Hayli Gubbi está ubicado en la región volcánica del Afar Rift, una zona geológica del este de África donde la corteza terrestre se está separando, generando intensa actividad volcánica y geotérmica, que se encuentra al sureste del volcán Erta Ale, uno de los más conocidos de la región por su lago de lava permanente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta este domingo, no existían registros de actividad desde el Holoceno, es decir, en más de 11.700 años, por lo que era considerado un volcán dormido o inactivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se han reportado víctimas ni daños significativos en tierra, debido a la baja densidad de población en el área, mientras que el seguimiento se realiza casi en su totalidad mediante sensores remotos y análisis satelitales.

El VAAC de Toulouse cumple una función internacional asignada por la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI) de la ONU para vigilar la ceniza volcánica en gran parte de África y emitir avisos oficiales para la aviación civil.