El consumo en Argentina creció un 1,9 % interanual en octubre

Según el informe sectorial, el consumo logró en el décimo mes del año un alza de apenas el 0,3 % en relación a septiembre último.

La CAC destacó esta "evolución del consumo en términos de precios, dado que en este segundo semestre del 2025 se registra una leve aceleración de la inflación", que en octubre subió el 2,3 % con respecto a septiembre y se ubicó en el 31,3 % interanual.

De acuerdo al informe difundido este martes, en los primeros diez meses del año el consumo acumuló un crecimiento del 3,5 %.

En 2024, el consumo se desplomó un 7,4 %, en un contexto de alta inflación (117,8 % acumulado en el año) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

La desaceleración progresiva de la inflación ha ayudado a reimpulsar progresivamente las ventas este año.

"Si analizamos la inflación en perspectiva de mediano plazo, la variación general de los precios continúa dentro de la tendencia de estabilidad que se consolida desde el 2024", apuntó la CAC.

Según la cámara empresarial, tras un octubre con tensiones e incertidumbre antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el resultado favorable al Gobierno de Javier Milei "mejoró las expectativas de estabilidad, lo que se tradujo en el regreso de la calma cambiaria".

"Así, el fin de año se prevé calmo en términos de dólar, precios e ingresos, a la par que el Gobierno avanza en la formación de propuestas de reformas estructurales, se prevé, marcarán el ritmo político y legislativo del próximo año", afirma el informe.