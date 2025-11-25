Expresidente democristiano Frei apoya al ultraderechista Kast en segunda vuelta electoral

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, indicó el exmandatario, histórico militante del Partido Demócrata Cristiano (DC).

Con el 23,9 % de los votos, el ultraderechista pasó a la segunda vuelta presidencial junto a la candidata de la coalición única de la centro-izquierda y la izquierda, que ganó por poco margen la primera vuelta con el 26,8 %.

De cara a la segunda vuelta, según las primeras encuestas, Kast parte como el favorito y todo apunta a un escenario complejo para Jara y difícil de revertir, pues Kast junto a la derecha tradicional y a la ultraderecha más radical liderada por el diputado Johannes Kaiser, que quedó en cuarto lugar en los comicios, suman más del 50 % de los votos.

Frei, que evitó pedir el voto de forma explícita, recibió el lunes y bajo total reserva al presidenciable en su domicilio para hablar "de temas del país", en medio de una intensa búsqueda de apoyos tanto de Jara como de Kast en miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas", admitió el exmandatario, quien recalcó que este es un "momento crucial" en el que Chile "requiere unidad", por lo que es necesario "convocar a todos los sectores, con amplitud".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A diferencia de las dos campañas anteriores, cuando Kast puso en el centro su agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales y su defensa de la dictadura, esta vez optó por evitar cualquier polémica y centrarse solo en la seguridad, la migración y la economía, las principales preocupaciones ciudadanas.

La DC, formación de centro que actualmente está en la oposición, apostó en julio por Jara como candidata a la Presidencia en una decisión de la Junta Nacional de la organización que dividió a su militancia y provocó la dimisión de su presidente, Alberto Undurraga. Pocos días después, Frei criticó el apoyo a Jara y dijo sentir "profunda consternación" por "la renuncia" del partido "a sus valores solo con fines electorales".

La suma de la DC al bloque de Jara llevó a la izquierdista a liderar la coalición de centro-izquierda e izquierda más amplia desde el regreso a la democracia, que agrupa desde los democristianos hasta el Partido Comunista (PC), donde ella milita desde la adolescencia.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra el progresista Gabriel Boric, tampoco recibió el apoyo de la DC hace cuatro años, sin embargo, en aquella ocasión Frei se mantuvo en silencio y nunca explicitó públicamente un respaldo al entonces candidato progresista.