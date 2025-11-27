Alemania ha elaborado un "plan secreto" para el caso de un ataque ruso, según el WSJ

El periódico afirma que el plan operativo, clasificado y de 1.200 páginas, ya fue redactado hace unos dos años y medio en un complejo militar en Berlín, donde ministros y militares llevan advirtiendo desde hace tiempo de que Rusia podría estar preparado y dispuesto a atacar territorio de la OTAN en 2029.

Pero una serie de incidentes de espionaje, actos de sabotaje e incursiones aéreas en Europa —muchos atribuidos a Moscú por los servicios de inteligencia occidentales— sugieren que podría estar preparando un ataque mucho antes, asevera el WSJ.

Analistas creen también que un posible alto el fuego o acuerdo de paz en Ucrania, Rusia tendría más recursos para preparar un movimiento contra miembros de la OTAN en Europa, añade.

La hoja de ruta germana detalla cómo hasta 800.000 soldados alemanes, estadounidenses y de otros países de la OTAN serían trasladados hacia el este, a la línea del frente.

En concreto, siempre según el diario estadounidense, señala los puertos, ríos, ferrocarriles y carreteras por los que transitarían las tropas, y cómo serían abastecidos y protegidos en el camino.

El WSJ cita al director del Instituto de Sociedad y Seguridad de Brandeburgo (BIGS), Tim Stuchtey, que, con los Alpes formando una barrera natural, las tropas de la OTAN tendrían que cruzar Alemania en caso de un enfrentamiento con Rusia, "independientemente de dónde pudiera comenzar".

Ante la amenaza rusa, Europa plantea un fortalecimiento de la resilencia, lo que no sólo serviría para hacer frente a un eventual ataque sino que también podría tener un efecto disuasorio y ayudar a evitar la guerra.

"El objetivo es evitar la guerra dejando claro a nuestros enemigos que, si nos atacan, no tendrán éxito", dijo un alto oficial militar al diario, que dice que se trata de uno de los autores del plan.

En otoño pasado se realizó una maniobra que mostró algunos problemas que dificultaban el traslado de vehículos militares hacia el este por problemas de infraestructura.

Durante la Guerra Fría, la infraestructura de doble uso era la norma general y en las autopistas había tramos que podían usarse como pistas de aterrizaje y despegue de aviones militares además de permitir el transporte de grandes convoyes.

Las infraestructuras construidas posteriormente no suelen responder a esos requisitos y algunos puentes y túneles son demasiado estrechos.

El Gobierno alemán, según el WSJ, considera que un 20 % de las autopistas y un 25 % de los puentes necesitan reformas, y que en los puertos del mar del Norte y del mar Báltico se requieren inversiones por valor de 15.000 millones de euros entre las que 3.000 millones deben dedicarse a proyectos que permitan el doble uso de la infraestructura.

El plan de Alemania es concebido ante todo como una plataforma logística para la OTAN para lo que resulta clave la puesta al día de la infraestructura.