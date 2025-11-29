Ramakrishnan, Nobel de Química:"Alargar la vida va a cambiar la naturaleza de la sociedad"

Durante un encuentro con medios previo a la conferencia que ofrecerá como parte de la sección de ciencia de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (oeste de México), el científico aseguró que estas tecnologías ayudan al bienestar pero pueden causar problemas.

“Se están cambiando las sociedades, volviéndose más estáticas. Por ejemplo, están viviendo más tiempo, pero no tenemos nuevos nacimientos. Entonces, esto con el paso del tiempo va a cambiar la naturaleza de dichas sociedades y la relación entre una generación y la siguiente y también va a haber disparidades económicas”, señaló.

Puntualizó que muchos países están financiando investigaciones para que la etapa del envejecimiento sea más saludable, pero en esta intención deben considerar que a la par se deben mejorar las condiciones en que las personas adultas mayores vivirán.

Ramakrishnan, de 73 años, ofrecerá la charla "¿Por qué nos morimos?" en la que presentará su libro del mismo nombre en donde analiza la ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la longevidad en el mundo moderno.

El científico de origen indio afirmó que extender la expectativa de vida puede verse como una carga para las sociedades, pero es necesario que los países se aseguren de que las personas de la tercera edad puedan ser independientes y productivos.

“Que no sean una carga, sino que se mantengan con un estado saludable los más años posibles y esto tiene que ver con la investigación del envejecimiento. La sociedad, entonces debe decidir en qué se quiere convertir y cómo involucrar y hacer partícipes a cada individuo. Los científicos somos una fracción limitada de esa sociedad”, declaró.

Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, la FIL será escenario de 3.000 actividades para todo tipo de públicos, albergará 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas además de 635 presentaciones de libros en diversos géneros y temáticas a las que se espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas.