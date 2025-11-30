El principal partido opositor en España se manifiesta contra la "corrupción" de Sánchez

La concentración, que ha reunido a 80.000 personas según el PP, 40.000 según el conteo del Ejecutivo, llevaba por lema 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?' y se desarrolló en las inmediaciones del Templo de Debod, un milenario santuario egipcio donado a España en 1968 que se encuentra en un parque cercano a la calle de Ferraz, donde se ubica la sede del Partido Socialista de Pedro Sánchez.

En ese escenario se han vuelto a manifestar los conservadores contra el presidente socialista al término de una semana marcada por la entrada a prisión provisional del exministro de Transporte y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y un antiguo asesor suyo, Koldo García, investigados por presuntas comisiones cobradas por contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mencionó durante su discurso a Ábalos -el primer diputado en activo en entrar en prisión en España, aunque ya no está en las filas del PSOE- y a otros políticos socialistas, a familiares de Pedro Sánchez y a representantes institucionales que están siendo investigados por la justicia para proclamar, ante una multitud que ha coreado 'Pedro Sánchez, dimisión', que "ya basta".

"El sanchismo -como los conservadores se refieren de forma despectiva al Gobierno de Sánchez- es corrupción política, económica, institucional, social y moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno", dijo Feijóo.

Defendiendo que la legislatura es "absurda" y que no debería durar "ni un día más", el líder del PP pidió nuevamente la convocatoria de elecciones y se dirigió al PSOE y al resto de partidos del Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez depende de numerosos partidos que no siempre apoyan sus proyectos o leyes.

Al PSOE y sus votantes les preguntó Feijóo "cuánto más vais a tragar" y auguró que mirarán "a esta etapa" de su historia "con vergüenza".

Esta fue la séptima manifestación que ha convocado contra Sánchez en los dos años de la actual legislatura.

La convocada por el PP no fue la única protesta contra el Gobierno de Sánchez de este domingo: la organización juvenil Revuelta, próxima al partido de extrema derecha Vox, hizo un llamamiento a través de redes sociales para manifestarse frente a la sede del PSOE, una "organización criminal".

Varias decenas de personas se sumaron al llamamiento y una de ellas fue detenida durante la protesta, a la que no acudió ningún dirigente de Vox.

Tras protestar frente a la sede del PSOE, Revuelta pidió a los manifestantes dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

La Policía les cortó el paso, lo que derivó en algunos enfrentamientos y cargas policiales.