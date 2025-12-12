Nueve detenidos en Hong Kong por presunto adiestramiento táctico y posesión de armamento

La operación se desarrolló el jueves en un local industrial ubicado en San Po Kong, donde los agentes localizaron diverso material considerado apto para ejercicios tácticos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó este viernes de que varios de los detenidos se conocían entre sí y habían sido vistos en las inmediaciones del reciente incendio declarado en el complejo residencial Wang Fuk Court, que destruyó siete bloques y provocó 160 fallecidos.

Las autoridades continúan analizando el origen del fuego, considerado uno de los más devastadores de la región en años.

Durante el registro, los agentes incautaron varios objetos susceptibles de ser explosivos, cinco armas de aire comprimido modificadas, cinco cuchillos de uso militar y una espada de gran tamaño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar también se halló una impresora tridimensional que, según la investigación, podría haber sido utilizada para fabricar piezas vinculadas al material intervenido. La policía señaló que los sospechosos vestían prendas asociadas a grupos que participaron en las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seis de los arrestados, de entre 20 y 25 años, fueron interceptados en el interior del edificio. Los otros tres, con edades comprendidas entre 20 y 22 años, fueron localizados posteriormente en los distritos de Tuen Mun y Yau Ma Tei. Todos permanecen bajo custodia mientras se completan las diligencias.

La investigación se inició hace casi dos años, tras recibir información sobre la posible existencia de "entrenamientos ilícitos” en el recinto industrial. Las autoridades sostienen que los ejercicios incluían prácticas con armas ofensivas y simulaciones consideradas por la ley como instrucción de carácter militar no autorizada.

El superintendente jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Steve Li Kwai-wah, afirmó que el caso demuestra la persistencia de conductas contrarias al Gobierno local. Indicó además que se estudian posibles conexiones de los sospechosos con actores externos y los motivos que justificarían su presencia en la zona afectada por el letal incendio.

El análisis del material incautado continúa y la Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar el alcance de las actividades detectadas, así como la posible existencia de apoyos adicionales dentro o fuera del territorio.