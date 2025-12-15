Guatemala condecora a once soldados por enfrentamiento con grupo paramilitar

El Ejército guatemalteco detalló mediante sus canales oficiales que el galardón fue entregado en el hospital Centro Médico Militar, donde los soldados se recuperan de heridas de bala, con diagnóstico estable para todos.

El enfrentamiento tuvo lugar el pasado fin de semana en el departamento (provincia) de Sololá, unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, con saldo de al menos cuatro vecinos locales y un soldado asesinados.

De acuerdo al Gobierno, que preside Bernardo Arévalo de León, el enfrentamiento fue provocado por paramilitares vinculados al crimen organizado, que intentaron aprovecharse del histórico conflicto territorial entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá.

Dichos municipios de Sololá mantienen una disputa territorial desde hace décadas, que ha provocado enfrentamientos armados de manera habitual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los soldados fueron condecorados con el galardón 'Roble de Oro', entregado por el general de Brigada del Ejército guatemalteco Giovani Martínez Milián.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el alcalde de Nahualá, Manuel Tzep Carrillo, son cuatro los vecinos fallecidos, aunque al menos otras seis personas permanecen desaparecidas.

Debido a los enfrentamientos, Arévalo de León ordenó el domingo un "estado de prevención" en ambos poblados por los próximos 15 días.

De acuerdo a la ley guatemalteca, el "estado de prevención" permite a las autoridades limitar la celebración de reuniones al aire libre o de manifestaciones, con la posibilidad de disolverlas por la fuerza, entre otras medidas, como la suspensión de publicaciones que alteren el orden público.