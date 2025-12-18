Candidatos a la Presidencia de Perú firman Pacto Ético Electoral para comicios de 2026

Se destacó la ausencia del partido ultraconservador Renovación Popular, cuyo candidato, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, figura en las primeras encuestas como el aspirante con mayor intención de voto.

El documento sí fue firmado por Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, y por candidatos de los partidos Perú Primero, Libertad Popular, Sí Creo, Primero la Gente, Somos Perú, Avanza País, entre otros, y de las alianzas Unidad Nacional y Venceremos.

"Este pacto es un mensaje claro y potente al Perú: que la política puede competir sin agredirse, que el debate puede volver a las ideas y que el país puede elegir en libertad, sin miedo ni desinformación", declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo, antes de la firma de los candidatos.

Las elecciones presidenciales del próximo año serán disputadas por 36 agrupaciones, según la lista oficial del JNE publicada este martes, pero al menos cuatro formaciones se negaron a firmar el pacto este jueves.

“La verdadera medida de este compromiso se verá en cada mensaje, en cada acto proselitista y en cada interacción con la ciudadanía”, expresó Burneo al afirmar que la ética no es un límite para la política, sino su mayor fortaleza.

La firma del pacto, que no es obligatoria para los candidatos, implica que los partidos se sometan voluntariamente a las observaciones del Tribunal de Honor, una instancia ética que no impone sanciones legales, pero sí puede emitir llamados de atención públicos.

"No reemplaza las competencias del sistema electoral ni las responsabilidades que la ley asigna a las autoridades. Su valor radica precisamente en que apela a la responsabilidad política y moral de las organizaciones y de sus candidatos”, explicó el presidente del JNE.

La institución destacó que para los comicios de 2026 han reformulado el pacto y ahora comprende diez compromisos, frente a los veinte que había anteriormente, que incluyen problemáticas asociadas al contexto digital, como la lucha contra las noticias falsas, el acoso político y el uso responsable de la inteligencia artificial.

En este sentido, Burneo advirtió que el actual entorno digital amplifica tanto la información como la desinformación, lo que representa un desafío para las democracias y sostuvo que el voto informado ya no es una opción, sino una necesidad.