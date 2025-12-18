Crean un mosaico en honor a Vico C y nombran una calle con su nombre en Puerto Rico

"Caminar por una calle que ahora lleva mi nombre y ver este mosaico en el lugar donde crecí es algo que me honra profundamente. No lo veo como un reconocimiento a una persona, sino a una historia, a una comunidad y a un mensaje que nació en San Juan y se convirtió en voz para muchas generaciones. Agradezco de todo corazón al alcalde", expresó en un comunicado Vico C.

La obra, titulada 'Vico C, esta es para ti' y realizada en losas de cerámica sobre concreto, que honra a uno de los pioneros de la música urbana, se llevó a cabo en el marco de una iniciativa municipal que resalta a figuras cuya trayectoria ha marcado de manera significativa la identidad cultural de Puerto Rico.

"Transformar los espacios públicos en lugares que cuenten historias, que inspiren y que reconozcan a quienes han aportado al país desde su talento y su compromiso con nuestra gente. Honrar a Vico C en Puerta de Tierra, donde comenzó su historia, es un acto de justicia cultural y un reconocimiento a su legado", expresó el alcalde.

Asimismo, como parte de este proyecto, se han desarrollado más de 15 obras mosaico a través de una colaboración entre el artista Roberto Biaggi y la compañía Robi Design.

El mosaico inaugurado durante la jornada, representa tres etapas de la carrera del artista: una etapa más rebelde, una cristiana y una comercial.

"Otorgarle el nombre de Vico C a esta vía y levantar esta obra en un espacio público es también una forma de decirle a nuestra gente que su historia importa, que su cultura merece ser protegida y que el arte tiene un lugar permanente en la ciudad capital. Este mosaico y esta calle quedan como un legado vivo para las futuras generaciones", concluyó Romero.

A Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, se le considera como uno de los mejores compositores urbanos junto a Eddie Dee.

Con una carrera de casi cuatro décadas, Vico C catapultó el hip hop y rap en la escena local y ha escrito temas de reclamo social como 'La recta final' o 'Se escapa'.

En la década de 1990 puso el rap en español en el radar con temas como 'Me Acuerdo', 'Bomba Para Afincar', 'La Recta Final' y 'Viernes 13' y, ganó, además de los dos Grammy Latinos, un premio Billboard y diez discos de platino.