'La venganza de Odessa', novela póstuma de Forsyth, se publicará en enero en español

Se trata de una secuela de 'El expediente Odessa', una de las novelas más célebres del maestro del 'thriller' político, fallecido en junio pasado, y en ella el autor retoma el fantasma del nazismo y lo proyecta "hacia un presente inquietantemente reconocible", según indicó la editorial en un comunicado.

Así, la conspiración internacional, la tensión política y la reflexión sobre los movimientos extremistas que proliferan en la actualidad en Europa y Estados Unidos son los ingredientes de 'La venganza de Odessa', donde reaparece Peter Miller, el periodista que desmanteló la organización clandestina de antiguos nazis y que ahora vive retirado, dedicado por completo a su nieto Georg tras la muerte de sus padres en un accidente.

Pero mientras él intenta proteger a su familia, Odessa vuelve a extender su influencia desde las sombras: el ascenso de la extrema derecha en Alemania, el auge de los partidos 'patrióticos' y la creciente violencia xenófoba son solo los primeros indicios de un renacimiento tan perverso como peligroso. Esta vez, el objetivo último de los herederos de Odessa apunta más alto que nunca: un asiento en la Casa Blanca.

Autor de más de 25 libros traducidos a 40 idiomas y con más de 75 millones de ejemplares vendidos, Forsyth es un referente del 'thriller' político gracias a títulos como 'El día del Chacal', 'El cuarto protocolo' u 'Odessa', que han tenido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas.

Piloto de la Fuerza Aérea británica en su juventud, periodista de investigación y corresponsal de guerra antes de dedicarse plenamente a la ficción, Forsyth construyó una obra caracterizada por el rigor documental, el suspense y un acceso privilegiado a los entresijos de la inteligencia internacional.

En 'El intruso', sus memorias publicadas en 2015, reveló su estrecha colaboración con el servicio de inteligencia británico MI6.