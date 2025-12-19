El centro de París declarado patrimonio protegido, paso previo a su ingreso en la Unesco

La ministra de Cultura, Rachida Dati, aseguró que la declaración afecta a los siete distritos más céntricos de la capital francesa, además de algunos sectores de otros cuatro, que tras esta declaración tendrán una protección reforzada.

En total, un quinto de la superficie de París entra dentro de este nuevo paraguas que integra la peculiar arquitectura 'haussmaniana', además de numerosos monumentos y edificios.

Hace ya meses que comenzaron los trámites para que el centro de París ingresara en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que desde 1991 tiene las orillas del Sena, para las que ahora Francia ha solicitado una protección reforzada.

La iniciativa está liderada por Dati, lo que le ha valido fuertes críticas del Ayuntamiento, que lo considera una operación política en el marco de las elecciones municipales de marzo próximo, en las que la actual ministra de Cultura será candidata del centro derecha.

Patrick Bloche, número dos de la actual alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, que no optará a un tercer mandato, aseguró que la Alcaldía ya trabaja desde hace meses con las autoridades gubernamentales y acusa a Dati de injerencia.

Hace dos años, París introdujo en la lista del patrimonio inmaterial el trabajo de los ornamentadores de los tejados de zinc de la ciudad.