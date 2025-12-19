Macron: La UE y Ucrania deben implicarse en el diálogo directo con Putin

"Como europeos, tenemos que encontrar en las próximas semanas un marco que nos permita involucrarnos en las discusiones con Rusia, de una forma adecuada y con total transparencia con Ucrania", dijo Macron al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas.

El mandatario francés también dijo que las negociaciones podrían avanzar en "las próximas horas", y añadió que el diálogo directo con Putin "podría ser útil".

Asimismo, señaló que los líderes europeos "no deberían dejar que las conversaciones sean llevadas únicamente por intermediarios".

Los contactos diplomáticos dirigidos a alcanzar un acuerdo de paz se han intensificado recientemente liderados por el presidente estadounidense Donald Trump, unas conversaciones en las que la UE ha tratado también de hacerse oír defendiendo la soberanía de Kiev a la hora de decidir sobre su integridad territorial o sus garantías de seguridad.

En la cumbre que concluyó este viernes en Bruselas, la UE acordó financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.