Una niña afgana absorta en sus estudios, foto del Año Unicef

La imagen ganadora, de la fotoperiodista francesa Elise Blanchard, forma parte de su reportaje 'Ser niña en Afganistán' y representa la silenciosa pero inquebrantable resistencia de millones de niñas afganas a las que se les niega el acceso a la educación secundaria desde hace más de cuatro años, señala Unicef en un comunicado.

La instantánea muestra a Hajira, cuyos ojos parecen como atraídos por un libro escolar abierto en el suelo, como si supiera que le queda poco tiempo para estudiar, añade.

"La fotografía ganadora de este año nos muestra lo que significa la infancia para muchas niñas en Afganistán: tienen que luchar por algo que debería ser obvio, el derecho a aprender", señaló Elke Büdenbender, madrina de Unicef-Alemania, este viernes durante la entrega de premios en Berlín.

Con la mirada penetrante de Hajira, Blanchard "nos regala un momento de curiosidad y determinación" que "nos recuerda que no debemos abandonar a niños como ella", agregó.

El comunicado recuerda que en Afganistán actualmente se niega a más de 2,2 millones de niñas la asistencia a la escuela, y aunque la enseñanza primaria sigue siendo posible, las niñas en edad de secundaria oficialmente ya no tienen permitido estudiar.

Advierte igualmente del creciente empeoramiento del acceso a la educación también para los niños, con un estancamiento del número de matriculaciones y muchos abandonos escolares prematuros.

El segundo premio recayó en la fotógrafa Natalia Saprunova, nacida en Rusia y afincada en Francia, por una imagen de su reportaje 'Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica'.

El fotógrafo indio Sourav Das recibió el tercer premio por una imagen de su reportaje 'Niños en las minas de carbón de Jharia pierden su infancia por culpa del humo, el fuego y la supervivencia sin fin', realizado en la que es conocida como "la ciudad en llamas" por ser uno de los yacimientos de carbón más grandes de la India.

Los tres trabajos muestran diferentes facetas de la precaria situación vital de millones de niños en todo el mundo, cuyos derechos se violan a diario y que, con demasiada frecuencia, permanecen invisibles, destaca Unicef.