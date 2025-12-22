Un tornado de categoría F1 causa daños leves en localidad en el este de Paraguay

El responsable del DMH dijo en una entrevista con el canal privado ABC que el fenómeno, que se produjo el domingo, "duró muy poco" y provocó el desprendimiento del techo de una vivienda, que cayó a pocos metros de la misma.

Mingo apuntó que un tornado de categoría F1 incluyó vientos de entre 100 y 150 kilómetros por hora en la Escala de Fujita Mejorada, y que las estimaciones se produjeron tras analizar videos de testigos, algunos difundidos en las redes sociales.

Por su parte, la intendente (alcaldesa) de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas, confirmó que el tornado causó daños en una vivienda sin dejar víctimas o heridos, puesto que el inmueble se encontraba vacío en el momento del suceso.

"Por ser domingo, seguro que salieron. La casa estaba vacía y es la única con afectaciones importantes", dijo Salinas en un contacto con ABC.

La intendente también dijo que cedió una pared de la vivienda y que la familia ya superó el suceso, sin agregar más detalles.