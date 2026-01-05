Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, figura en la lista de sancionados por la UE

La UE introdujo sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017, aunque Delcy Rodríguez fue incluida en la lista en junio de 2018.

Las sanciones afectan a 69 individuos, muchos altos cargos próximos a Maduro, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente. Además, no se les permite viajar al territorio de la Unión Europea.

El pasado 15 de diciembre los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones por la crisis en Venezuela.

Además de Rodríguez, figuran en la lista, entre otros, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, así como Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del CNE; Antonio José Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo; y Tarek William Saab Halab, Fiscal General.

Las sanciones europeas responden a "las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″, indicó el pasado diciembre el Consejo de la UE.

Según ha dicho la UE reiteradamente, el objetivo de las sanciones europeas es "apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela".

El 14 de julio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso de Delcy Rodríguez, contra las sanciones que le impuso la UE en 2018 al considerar que socavó la democracia y el Estado de Derecho en ese país.

La corte con sede en Luxemburgo rechazó también los recursos interpuestos por otras diez personas próximas al régimen de Nicolás Maduro, incluido el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Pero sí aceptó el del expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, al considerar que la decisión de la UE de incluirlo en la lista de sancionados no estuvo suficientemente fundada.