Xiaomi se marca como objetivo vender 550.000 vehículos eléctricos en 2026, un 34 % más

El fundador y consejero delegado de la compañía, Lei Jun, indicó durante una retransmisión en directo que Xiaomi "dedicará más energías al negocio automotriz este año", subrayando asimismo que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) sumará unos 28.600 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años.

No obstante, Yicai resalta que el objetivo para 2026 marca también una ralentización del crecimiento con respecto al del año pasado, cuando las ventas de los eléctricos de Xiaomi prácticamente se triplicaron hasta unas 410.000 unidades.

La meta "no debería ser ni demasiado alta ni demasiado baja", apuntó Lei, que mostró su confianza en cumplirla a lo largo de 2026.

La tecnológica, con sede en Pekín, no ha anunciado aún el lanzamiento de ningún modelo nuevo este año tras debutar con el sedán SU7 en abril de 2024 y agregar a su oferta en junio de 2025 el todocaminos (SUV) YU7, que ha llegado a aglutinar el 70 % de las ventas en los últimos meses.

Xiaomi no es el único fabricante chino de eléctricos que se ha marcado objetivos ambiciosos para este año: BYD, el mayor vendedor mundial de este tipo de vehículos, planea que su negocio se amplíe un 19 %, y otra de las firmas en auge en este sector, Leapmotor, espera vender hasta un 40 % más.