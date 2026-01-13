Conchita, ganadora de Eurovisión en 2014, anuncia que no participa en el festival de 2026

"A partir de ahora me retiro del contexto de Eurovisión. Me aparto para poder centrarme más en otros proyectos profesionales y dar espacio a que surjan cosas nuevas", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

"La conexión con Eurovisión permanece: como parte de mi historia, no como el lugar de mis próximos pasos. El cambio es mi principal constante", agregó Conchita, quien ganó el Festival celebrado en 2014 en Copenhague con la canción 'Rise Like a Phoenix'.

Conchita es el alter ego artístico de Neuwirth, conocido por su imagen andrógina, su poderosa voz y por lucir barba y estética femenina.

Según la prensa austríaca, el anuncio del cantante de 37 años es una gran sorpresa, ya que Neuwirth había aparecido en varias ediciones del festival tras su triunfo hace doce años.

"Mi decisión es personal y no voy a comentarla más", concluye el mensaje de Conchita en Instagram.

La radiotelevisión austríaca ORF, que organiza el Festival entre el 12 y 16 de mayo próximo en Viena, anunció que "toma nota y respeta" la decisión del cantante.

Michael Krön, productor ejecutivo de ORF para el Festival destacó que la aportación de Conchita es "una importante parte de la historia austríaca en Eurovisión".

"Deseamos a Tom Neuwirth todo lo mejor para sus futuros proyectos", concluyó el directivo de ORF.