Muere en Madrid a los 83 años Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía

En un comunicado, los reyes Felipe VI y Letizia y la reina emérita Sofía dieron a conocer el fallecimiento: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11.40 de hoy (10.40 GMT) en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

Hermana de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía del monarca Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

La hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Irene vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad permaneció a su lado y suspendió en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

El rey recibió la noticia en el Palacio Real de El Pardo, donde se encontraba celebrando audiencias a una representación del Consejo de la Juventud de España (CJE) y a sendas promociones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y del Cuerpo Superior de Administradores Civiles.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado diciembre a los 86 años.