Colombia no registra alteraciones tras avisos de EEUU de posible peligro en espacio aéreo

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en un comunicado que "no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales".

"Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM (aviso de Estados Unidos). De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación", agregó la información.

Las notificaciones de la FAA, que estarán en vigor durante 60 días, recomiendan a compañías y pilotos extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos áreas de vuelo.

Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación 'Resolución Absoluta', mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Al respecto, la Aerocivil señaló que, "de acuerdo con el análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas".

"No obstante, las aerolíneas continuarán evaluando el escenario, en coordinación con las autoridades aeronáuticas y de acuerdo con los procedimientos establecidos", precisó ese organismo.