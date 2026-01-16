Sudáfrica suspende las visitas de turistas al Parque Nacional Kruger por intensas lluvias

"Las lluvias persistentes continúan afectando amplias zonas de las provincias de Limpopo y Mpumalanga, incluyendo varias áreas dentro del Parque Nacional Kruger", afirmó SANParks en un comunicado.

"Debido a las fuertes lluvias y la saturación de la infraestructura, la suspensión temporal de las visitas diurnas al Parque Nacional Kruger se mantiene vigente hasta nuevo aviso. Esta medida se implementa para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal", agregó la entidad gestora de parques nacionales.

El acceso al parque se limitará estrictamente a vehículos de reparto esenciales y traslados al aeropuerto sujetos a comprobante de reserva de vuelo confirmada.

Las regiones del norte del parque permanecen inaccesibles debido a inundaciones y daños en las carreteras.

"Todas las actividades turísticas, incluyendo safaris guiados y caminatas por el bosque, permanecen suspendidas. Muchos caminos internos están saturados, dañados o inaccesibles, lo que hace inseguro realizar estas actividades en este momento", precisó.

Al menos 19 personas han muerto en las provincias de Limpopo y Mpumalanga desde el pasado diciembre debido a las fuertes precipitaciones, según las autoridades.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó este jueves Limpopo para evaluar sobre el terreno el "daño catastrófico" ocasionado por las lluvias.

"Nos dicen que podemos esperar más lluvia en los próximos días y que esto es consecuencia del cambio climático. El cambio climático está realmente con nosotros", dijo Ramaphosa.

El Parque Nacional Kruger, el más grande de Sudáfrica con una superficie de casi dos millones de hectáreas, presenta una alta densidad de animales salvajes que incluye a las cinco especies de caza mayor: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

La reserva es una importante atracción turística del país austral que recibe cerca de dos millones de visitantes al año.