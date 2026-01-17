'Sirat' acumula tres galardones técnicos a mitad de gala de los Premios de Cine Europeo

La película se ha llevado hasta el momento los premios de mejor diseño de producción, para Laia Ateca; mejor diseño de sonido, para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, y mejor montaje, para Cristóbal Fernández.

Laxe subió al escenario a recoger el premio de Fernández, ausente de la gala, y reivindicó el derecho del cine a provocar reacciones. Mientras que Ateca lanzó un expresivo "¡Que viva el cine valiente y libre!".

En el lado negativo, Sergi López no consiguió el premio a mejor actor, para el que estaba nominado, y que fue a parar a manos del sueco Stellan Skarsgard por 'Sentimental Value' ('Valor sentimental').

También el director de esta película, Joachim Trier, junto a Eskil Vogt, se llegó el galardón a mejor guion, al que aspiraba Laxe.

'Sirat' es una reflexión sobre la muerte que se centra en el viaje de un padre (López) a Marruecos para buscar a su hija en un ambiente de raves que le resulta muy ajeno.

Un filme que ganó el Premio del Jurado de Cannes, que estuvo nominado a dos Globos de Oro y que llegó a esta gala europea como uno de los favoritos, con nueve nominaciones, de las que de momento se han concretado tres.