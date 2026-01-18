Detienen a dos hombres en China por información falsa sobre apareamiento de pandas machos

La Oficina de Seguridad Pública de Chengdu, la capital provincial, informó el domingo de la detención de dos personas apellidadas Dong y Gao, de 29 y 33 años, respectivamente, por "difundir información falsa de forma deliberada para atraer la atención en línea, y alterar el orden público".

Según el organismo citado, Dong y Gao "distorsionaron hechos deliberadamente y usaron medios tecnológicos" para crear una captura de pantalla de una noticia titulada "Chengdu: dos pandas macho gigantes de Sichuan se aparean con éxito en libertad por primera vez".

La publicación de la noticia "causó falsas interpretaciones, alteró el orden en internet y produjo un impacto social negativo", consideraron las autoridades, quienes cerraron las cuentas en las redes sociales de los arrestados.

Sichuan es la provincia china donde se concentra la mayor superficie del hábitat natural de los panda gigantes, una especie que el país asiático considera un "tesoro nacional", por lo que cualquier noticia relacionada con ellos genera enorme atención.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, uno de los rasgos célebres de los panda es el casi inexistente instinto sexual de los machos, lo cual dificulta la reproducción y ha provocado que, a menudo, se recurra a la inseminación artificial para asegurar la supervivencia de la especie.