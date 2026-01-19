Detenidas 37 personas por enfrentamientos y daños antes del partido Vitória-Oporto

El incidente de mayor envergadura tuvo lugar entre ultras de ambos conjuntos en la terraza de una cafetería, donde 33 personas fueron detenidas "por participar en una pelea y causar daños" en dicho establecimiento, según informó en un comunicado la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Braga, distrito al que pertenece la ciudad de Guimarães, en el norte.

Además, uno de estos 33 fue también acusado del delito de tráfico de estupefacientes por estar en posesión de cocaína, mientras que otro fue acusado de posesión de arma prohibida por llevar consigo un objeto de "pirotecnia adulterada".

En otra situación, la policía detuvo a tres personas por haber dañado dos vehículos "que ellos mismos identificaron como pertenecientes a aficionados del equipo contrario", y a otra por posesión de un arma prohibida, concretamente una porra.

El partido, correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Portugal, concluyó con el triunfo del líder Oporto sobre el Vitória por 0-1, con un gol de penalti marcado por el argentino Alan Varela en el minuto 85.

