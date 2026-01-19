Un millar de evacuados en Narbona (Francia) de forma preventiva por riesgo de inundaciones

Alain Bucquet, prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Aude, explicó en una entrevista a la emisora France Info que la evacuación se decidió ante el riesgo de que se rompiera el dique de un curso de agua que pasa por Narbona (ciudad de cerca de 60.000 habitantes), y cuyo nivel había subido mucho.

Bucquet subrayó que no hay víctimas por unas lluvias de las que insistió en su carácter persistente, y que han conducido a declarar hasta medianoche la alerta naranja en ese departamento, pero también en dos vecinos, los Pirineos Orientales (fronterizo con España) y Hérault, con capital en Montpellier, así como en los dos de la isla de Córcega.

Indicó que "la preocupación número uno es la red de carreteras" por las inundaciones que se han producido en algunos tramos y pidió "limitar los desplazamientos, sobre todo en el entorno de Narbona" y en el macizo de Corbières.

Para reducir los movimientos en carretera, la prefectura había anulado de forma preventiva todas las clases en el departamento.

Météo France indicó en su sitio web que hasta las 9.00 de la mañana habían caído en tres horas entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en el área de Narbona y que, desde el comienzo del episodio el sábado se habían acumulado en Leucate, Narbona y el Minervois de 140 a 160 litros por metro cuadrado, y localmente hasta 250 litros en el límite con el departamento de Hérault.

El servicio meteorológico prevé que este lunes las lluvias continúen e incluso se refuercen, de forma que podrían caer de 5 a 15 o hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El total acumulado durante el día podría situarse entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en torno a Narbona y en Corbières, y puntualmente se podrían llegar a los 150 litros.