Cuatro muertos y decenas de evacuados en la mitad norte de Túnez por las fuertes lluvias

Además, cuatro pescadores que salieron este lunes de un puerto de la misma región se encuentran desaparecidos, mientras que uno -que navegaba en la misma embarcación, que naufragó a causa del temporal- logró regresar a puerto tras el suceso, según la radio tunecina Mosaique.

El temporal que azota Túnez -que el Instituto Nacional de Meteorología desvincula de la tormenta Harry- ha obligado también a cancelar las clases en colegios y universidades en las regiones afectadas, y a suspender las líneas de autobuses y ferrocarril en las zonas de mayor riesgo, que se centran fundamentalmente en las partes bajas.

Además, varias carreteras nacionales y comarcales fueron cerradas al tráfico debido al "alto riesgo" de accidentes por las condiciones de las vías afectadas por la baja visibilidad y el aumento del nivel del agua causado por desbordes.

Las altas precipitaciones obligaron, asimismo, a la suspensión de labores de varios tribunales del norte del país, que aplazaron las audiencias y sesiones programadas para hoy para fechas que "serán establecidas lo antes posible".

Por su parte, diversas embajadas -entre ellas la de Alemania, Países Bajos, Egipto y Canadá- y el Consulado general de Francia anunciaron el cierre de sus puertas al público y el aplazamiento de entregas de pasaportes, debido al temporal.

Las autoridades mantienen "alerta roja" en las provincias de Túnez, Ariana, Manouba, Nabeul, Ben Arous y Monastir, todas en la mitad norte del país, donde se esperan para las próximas horas fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, con previsión de inundaciones en áreas bajas y corrimientos de tierra en valles y senderos.

Ante esta situación, Protección Civil instó a los ciudadanos a mantenerse "a resguardo, en la medida de lo posible" y evitar salir a las carreteras si no es estrictamente necesario.