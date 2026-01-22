Rusia expresa desconcierto ante la incumplida promesa de Trump de liberar a sus marineros

"Ha transcurrido un tiempo considerable desde que la parte rusa recibió la confirmación de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la solicitud rusa de liberar a dos ciudadanos rusos de la tripulación del petrolero 'Marinera'", comunicó la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

De este modo, la parte rusa expresó su "desconcierto y decepción por la prolongada pausa en la resolución de este importante y urgente asunto".

"Esperamos que esto suceda pronto y que nuestros ciudadanos puedan regresar a su patria", señaló la diplomática.

Hace dos semanas Trump ordenó la liberación de dos tripulantes rusos del barco capturado por EE.UU., algo que fue agradecido por las autoridades rusas.

El ministerio ruso de Exteriores presentó en su momento una nota de protesta por la intercepción del petrolero, operación que EE.UU. vinculó con el embargo petrolero a Venezuela.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, según la prensa estadounidense, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades, aunque la prensa habló de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.