La SADC despliega equipos de ayuda de emergencia a Mozambique y Sudáfrica por inundaciones

En un comunicado publicado este domingo en la red social X por la SADC, con sede en Gaborone (Botsuana), el ERT está presente en Mozambique y Sudáfrica desde el 23 de enero y seguirá allí hasta el 31 de este mes, prestando apoyo a las autoridades nacionales.

"Las lluvias prolongadas han provocado desbordamientos de ríos, derrames de presas, inundaciones repentinas e inundaciones en zonas bajas de varios Estados miembros, entre ellos Esuatini, Malaui, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue", subrayó el bloque.

Mozambique y Sudáfrica -precisó- "han experimentado los impactos más graves y han requerido asistencia humanitaria".

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

En ese país, al menos 124 personas han muerto y unas 723.000 se han visto afectadas desde el inicio de la temporada de lluvias en octubre pasado, según datos facilitados por las autoridades el pasado jueves.

En Sudáfrica, el Gobierno declaró el estado de desastre nacional este 18 de enero tras las graves inundaciones sufridas en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, donde al menos 31 personas ha muerto desde el pasado diciembre.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente la mitad de las personas afectadas se encuentran en Mozambique, según la OMS.