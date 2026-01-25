Uruguay comienza a vivir una ola de calor en los 19 departamentos del país

Según detalla un comunicado del Instituto Uruguayo de Meteorología, este se debe a una masa de aire cálida que afectará a la región y generará "temperaturas extremas".

En ese sentido, añadió que en el sur del territorio uruguayo las máximas serán de entre 33 y 35 grados Celsius, al tiempo que en norte serán de más de 35 grados Celsius. Las mínimas en todo el país serán de más de 21 grados Celsius.

Pese a esto, Meteorología detalló que en la faja costera atlántica, por efecto de la brisa de mar, las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas.

De acuerdo con esto, uno de los lugares que no está afectado por la ola de calor es Punta del Este, epicentro de la actividad social durante el verano uruguayo. Tampoco otros reconocidos balnearios como José Ignacio, La Paloma, Punta del Diablo o Cabo Polonio.

En Punta del Este se esperan máximas de 28 grados Celsius para este lunes y de 30 para el martes y el miércoles.

Por otra parte, Meteorología detalló que el riesgo de incendios en la mayoría del territorio sigue siendo muy alto, mientras que en la zona norte el riesgo es medio y alto.