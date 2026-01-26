Los israelíes reciben con alivio el cuerpo de su último rehén, el "héroe" Ran Gvili

La palabra "alivio" es la que más se repiten en los diferentes foros israelíes y en las calles de Israel tras más de dos años de lucha por conseguir el retorno de los rehenes vivos y muertos que quedaban en la Franja palestina: 48 -20 vivos y 28 muertos- de los 255 secuestrados cuando comenzó el 10 de octubre el alto el fuego.

"Siento un alivio increíble. Me siento aliviada. Y estoy triste. Me entristece mucho que esto haya terminado así, pero tenía que terminar en algún momento. Estoy tan feliz de que vuelva a casa. Ran está en camino", compartía Shira Gvili, hermana del rehén recuperado por Israel en Gaza, en un vídeo difundido por las familias de los cautivos.

Unas familias que, agrupadas en su gran mayoría en un foro, no han parado de manifestarse semanalmente por su retorno y que ahora, dicen en un comunicado, han completado su misión.

"A cada gobierno, organización, periodista e individuo que se negó a mirar hacia otro lado, que alzó la voz, ejerció presión y creyó que esta misión podía completarse, ofrecemos nuestra más profunda gratitud", afirmaban en la nota distribuida mientras el féretro de Ran Gvili era llevado al instituto anatómico de Tel Aviv.

A las puertas de ese edificio, decenas de personas, muchos de ellos policías, esperaban la llegada del cuerpo de Gvili. Los agentes, vestidos de uniforme, formaban una fila con banderas israelíes para honrar a su compañero, que fue asesinado el mismo 7 de octubre en territorio israelí mientras hacía frente a los atacantes y su cuerpo llevado a Gaza por las milicias palestinas.

Allí estaba Daniel, de 18 años, que vive en un kibutz (comunidad agraria) en la frontera con Gaza, Kerem Shalom. "Viví allí el 7 de octubre cuando todo sucedió y creo que finalmente mi corazón se siente aliviado, estoy muy feliz porque al fin puedo relajarme e intentar caminar con el corazón; estos dos años han sido muy difícil", dijo a EFE.

Daniel espera que ahora las cosas cambien porque, decía, no le gusta luchar en el Ejército. "Ya no queremos pelear ni sufrir, no queremos perder amigos ni gente que conocemos. Ahora mismo necesitamos relajarnos y trabajar por nosotros", añadía.

Cerca de él, Stav Emet, de 19 años, explicaba que quería rendir homenaje "al héroe Ran Gvili". "Es una gran alegría, un gran alivio. Hemos esperado su regreso todos los días desde le comienzo el conflicto", afirmaba para añadir que, en su opinión, este conflicto no ha terminado porque Israel tiene "muchos problemas que superar".

Las familias han ido sumando los días en los que han estado privados de los suyos, mientras Israel llevaba a cabo un ofensiva en Gaza que ha dejado más de 71.000 muertos, según el registro del Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza.

En la plaza frente al Museo de Arte de Tel Aviv -ya bautizada como la plaza de los Rehenes-, un reloj ha contado sin pausa cada segundo desde el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos. Ahora, las familias pueden dejar de contar porque, según afirmaba su foro, "la lucha para traer a los rehenes a casa ha terminado".